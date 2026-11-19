Тренд на «дофаминовую» одежду, декор и даже новогодние елки набирает популярность. Психолог областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Чащихина рассказала «Новому Дню», почему появился тренд на яркие аксессуары в этом году.

Специалист считает, что это явление вызвано естественным ходом событий. Долгое время люди были увлечены минимализмом и выбирали в интерьере и одежде монохромные светлые оттенки. Скорее всего, отмечает собеседница «Нового Дня», наступили времена, когда всем хочется разнообразия. Отсюда цветные шторы и яркие пальто.

Также на желание добавить красок в жизнь влияет и время года. Хмурая осень и однотонная приближающаяся зима также могут повлиять на выбор цвета.

«Но это касается далеко не всех людей, все индивидуально. Кому-то до сих пор нравятся спокойные и приглушенные оттенки. Мы не можем сказать, что все в одночасье полюбили неоновые цвета и яркий декор. Сколько вкусов, столько и мнений», – отметила Елена Чащихина.

Врачи уже давно изучают возможное влияние цветов на психику. Существует даже целое направление – цветотерапия. Например, красный может вызывать прилив энергии, желтый дарит радость, а от оранжевого цвета появляется прилив бодрости.

Если границы между следованием тренду и обычным желанием порадовать себя размыты, то стоит попробовать дать себе время перед приобретением «дофаминовых» аксессуаров. Если после нескольких дней желание купить вещь осталось – можно себе не отказывать, уточнила психолог.

Екатеринбург, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube