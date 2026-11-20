Алапаевский городской суд вынес приговор Оксане Телегиной и Дарье Никитиной за хищение денег у матери военного, погибшего на специальной военной операции.

В ходе расследования, государственный обвинитель доказал, что в октябре 2024 года Телегина узнала, что пострадавшей выплатят деньги за гибель сына на СВО и предложила Никитиной план.

Дарья втерлась в доверие к матери погибшего и в процессе распития алкоголя получила информацию о зачислении средств на карту. Воспользовавшись состоянием потерпевшей, преступницы незаконно проникли в дом потерпевшей и похитили 70 тысяч рублей и имущество, в том числе телефоны женщины и ее брата и банковскую карту. Девушки через смартфон перевели себе 1,6 миллиона рублей, полученные за гибель сына.

Телегина признана виновной по статьям «Организация совершения кражи, с причинением значительного ущерба гражданину» и «Кража, с причинением значительного ущерба, с незаконным проникновением в жилище, а также с банковского счета, в особо крупном размере».

Никитина виновна по статьям «Пособничество в совершении кражи, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище» и «Кража, с причинением значительного ущерба гражданину».

В ходе предварительного расследования и в суде Телегина свою вину не признала, Никитина вину признала частично.

Алапаевский городской суд назначил Телегиной наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, постановив в соответствии с ч. 1 ст. 82 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы отсрочить до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста. Дарье Никитиной – в виде 11 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей, взыскав с Никитиной в пользу потерпевшей 38 тыс. рублей (стоимость похищенного имущества), а также взыскав с Телегиной в пользу потерпевшей свыше 1,3 млн рублей.

Прокуратура в течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 15-дневного срока изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования.

Алапаевск, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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