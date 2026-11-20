Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор 72-летнему иностранному гражданину за контрабанду денег в аэропорту Кольцово. Он признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Как установил суд, 30 сентября 2025 года осужденный, собираясь выехать из России, при прохождении таможенного контроля скрыл факт, что при себе имеет более 4,3 миллиона рублей. Мужчина намеревался провезти деньги в ручной клади. По закону, такая сумма подлежит обязательному декларированию.

С учетом мнения прокурора, иностранцу в качестве наказания назначен штраф 100 тысяч рублей. Кроме того, по ходатайству обвинителя у мужчины были конфискованы в пользу государства деньги, которые он пытался незаконно провезти. Приговор вступил в законную силу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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