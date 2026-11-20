За лишение свободы и избиение человека житель Камышлова получил год исправительных работ

В Камышлове суд вынес приговор в отношении 20-летнего местного жителя Камышлова, обвиняемого в незаконном лишении свободы человека.

Следствие установило, что молодой человек испытывал личную неприязнь к своему знакомому. В декабре 2025 года он заманил пострадавшего в гараж, избил, порезал горлышком разбитой бутылки и заковал в стальные наручники. Затем он закрыл дверь гаража снаружи на металлический замок и ушел. Только на следующий день прохожий услышал крики о помощи из гаража и вызвал полицию и скорую помощь.

Суд признал мужчину виновным в незаконном лишении человека свободы, совершенном с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия (п.п. «в», «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ).

Виновному назначили наказание в виде принудительных работ на 1 год с удержанием 5% из зарплаты в доход государства. Также с осужденного взыскали компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей.

Камышлов, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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