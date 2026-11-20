В Екатеринбурге стремительно растет спрос на химическую чистку пуховиков и другой верхней одежды. Как сообщают сотрудники, предусмотрительные граждане обращаются за услугами заранее – после сезона или за месяц-два перед. Но многие все же вспоминают о том, что верхнюю одежду надо привести в порядок, непосредственно перед тем, как пуховик или шубу уже пора надевать.

Запись на профессиональную чистку в Екатеринбурге растянулась на месяц. А вещь, сданная на сухую чистку, может ожидать своей очереди и до двух месяцев. Как сообщают опытные пользователи, если пуховик необходимо очистить срочно, нужно или переплатить за экспресс-услуги, или увезти в соседний город – Первоуральск, Вехнюю Пышму – там спрос на химчистки меньше, чем в мегаполисе.

Также вырос спрос в этом сезоне на перешивание шуб. Как сообщают горожане, меха стремительно возвращаются в моду, растут на них и цены. Чтобы сэкономить, уральцы приносят свои шубы на переделку – активно пользуются спросом услуги по актуализации кроя и фасона, увеличению размера, чистке меха и так далее. Ателье берут за свои услуги от 30 тысяч рублей, в зависимости от типа работы. Как и в случае с химчистками, в связи с высоким спросом клиентам приходится ждать – от месяца и более.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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