В Режевском лесничестве специалисты Россельхознадзора обнаружили двух опасных лесных вредителей – черного соснового усача и непарного шелкопряда. Насекомых поймали с помощью феромонных ловушек, а затем изучили в лаборатории уральского филиала Федерального центра охраны здоровья животных.
Как сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора, чтобы остановить распространение вредителей и локализовать очаги заражения, лесопользователям выдали предписание провести комплекс карантинных мероприятий.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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