Самой пожилой жертвой мошенников в России стала 103-летняя жительница Екатеринбурга, передает РИА «Новости». Злоумышленники не просто выманили у нее деньги, но и вовлекли в свои схемы в качестве дропера.

«Мошенники целенаправленно эксплуатируют доверие и желание помочь близким, а также возможную неуверенность в пользовании цифровыми технологиями», – цитирует федеральное агентство заместителя руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» Александры Пожарской. По ее словам, люди старшего возраста чаще всего попадаются на классические уловки: перевод средств на «безопасный счет», легенду о попавшем в беду родственнике, оформление доверенности через «Госуслуги» или просьбы «помочь силовикам и спецслужбам поймать преступников».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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