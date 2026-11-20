Власти Екатеринбурга установят мемориальную доску продюсеру и основателю многочисленных фестивалей Евгению Горенбургу. Ее разместят на фасаде гимназии № 2, где учился музыкант. Там же расположена памятная табличка режиссеру Алексею Балабанову. Решение было принято сегодня на заседании городской комиссии по топонимике. Мемориальную доску планируют торжественно открыть 13 января – в день рождения Горенбурга.

Евгений Горенбург скоропостижно скончался в Екатеринбурге 22 апреля 2026 года. Он известен как участник Свердловского рок-клуба, продюсер, лидер группы «ТОП». С 2000 по 2020 годы Горенбург был организатором фестиваля «Старый Новый Рок», который приобрел статус культового. Еще одним крупным музыкальным проектом продюсера стала «Уральская ночь музыки». Фестиваль ежегодно объединяет сотни тысяч зрителей на концертных площадках под открытым небом и является визитной карточкой Екатеринбурга. Помимо этого, Горенбург был основателем и идейным вдохновителем книжного фестиваля «Красная строка» и фестиваля аниме, игр и комиксов «ГикКон». В год 300-летия города Евгений Горенбург был удостоен почетного знака «За заслуги перед Екатеринбургом».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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