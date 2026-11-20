Уже 2 декабря 11-классники по всей стране будут писать итоговое сочинение. Зачет по нему – это допуск к единому государственному экзамену. Преподаватель русского языка и литературы лицея № 12 Ольга Ветрова поделилась секретами подготовки.

«Главные требования – не менее 250 слов, писать по теме и сослаться на одну книгу. Остальные критерии не ведут к общему «незачету», даже если слабо раскрыть тему», – рассказала педагог нашему корреспонденту.

Из коротких современных рассказов для подготовки педагог рекомендует произведения Тамары Крюковой, такие как «До встречи в Сети», «Единожды солгавший» и иные.

Классическая русская литература всегда охватывает множество проблем. Со слов педагога, любое школьное произведение подойдет на три темы из шести. Учитель уточняет, что ссылаться на комиксы и кинематограф нельзя.

За оставшееся до зачета время преподавательница советует написать минимум три сочинения, чтобы просто набить руку.

Собеседница «Нового Дня» считает экзамен простым, потому что критерии оценки не требуют особой подготовки. К тому же, оценки за эту работу нет, и просто «зачет» уже будет хорошим результатом – ведь он будет обозначать допуск к ЕГЭ.

Екатеринбург, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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