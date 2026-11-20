В Свердловской области сделают «выделенную линию» для проведения колоноскопии пациентам, у которых во время диспансеризации обнаружили скрытую кровь в кале. Об этом рассказал главный онколог минздрава региона Денис Демидов в ходе Евразийского международного медицинского форума в Екатеринбурге. По его словам, это необходимо для того, чтобы не смешивать пациентов, у которых есть жалобы, и у тех, у кого жалоб нет, но есть настороженность из-за положительного результата скрининга. Это делается, в частности, чтобы разгрузить диагностическое направление – сейчас, по словам Демидова, все колоноскопы в регионе, как в государственных, так и в частных медучреждениях, работают без остановки.

В ходе дискуссии на полях форума представители здравоохранения рассказали, что ранее в Свердловской области проводили пилотный проект по скринингу колоректального рака в Южном управленческом округе, в частности, в Асбесте – он позволил проанализировать маршрутизацию пациентов, а также причины отказов от колоноскопии при положительном скрининге. По словам медиков, прежде большую роль в этом играло сарафанное радио: кому-то делали процедуру под седацией, кому-то – без, и впечатления последних влияли на решение людей соглашаться на исследование или нет. В итоге благодаря «пилоту» доля отказов пациентов сократилась более чем в 2 раза. За первые полгода 2026-го на колоноскопию не захотели идти 3,4% (из числа тех пациентов, у кого фекальный иммунохимический тест показал положительный результат).

Напомним, ранее Денис Демидов сообщил, что колоректальный рак стал лидером по смертности среди злокачественных новообразований в Екатеринбурге. По данным, представленным главным онкологом региона, чаще его обнаруживают у женщин, чем у мужчин.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

© 2026, РИА «Новый День»

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