Жительнице села Курьи Сухоложского района выплатят 19 миллионов рублей за некачественные услуги по строительству дома.

В октябре 2022 года женщина заключила договор с ООО «Экология строительства» на возведение дома. Сумма по договору составила более 7 миллионов рублей. Дом сдали по акту 8 августа 2023 года – на 69 дней позже срока. В сентябре того же года заказчица поставила дом на кадастровый учет и оформила ипотеку. После начала эксплуатации в доме проявились недостатки. Свердловчанка направляла претензии подрядчику, но работы по устранению проблем ей не провели. Тогда заказчица потребовала провести экспертизу качества, на что последовал отказ. После этого она попросила вернуть деньги, но и этого женщина не дождалась.

Свердловчанка сама заказала строительно-техническую экспертизу, по итогам которой выявили дефекты в устройстве отопления, канализации, вентиляции, температурного режима и деформационные изменения. Все это не позволяет использовать дом для проживания. Эксперты пришли к выводу, что расходы на восстановление превысят затраты на возведение, поэтому дом проще снести и отстроить заново.

Сухоложский городской суд расторг договор подряда и взыскал уплаченные средства, неустойку, проценты по кредитному договору, компенсацию морального вреда и штраф. Также застройщика обязали за свой счет демонтировать дом и вывезти строительные материалы. Общая сумма взыскания составила 19 520 727 рублей.

Ответчик обжаловал решение в вышестоящей инстанции. Коллегия согласилась с предыдущим решением, но вычла из суммы 120 тысяч, которые ответчик вернул до обращения в суд и их вычли из суммы взыскания по договору. Общая сумма взыскания составила 19 339 457 рублей. В остальной части решение Сухоложского городского суда оставлено без изменения, – сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Курьи, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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