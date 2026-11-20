В коммерческих клиниках Екатеринбурга появилась вакцина от аллергии на пыльцу березы. Препарат «Аллергарда» отечественного производства, в отличие от АСИТ-терапии, не содержит сам аллерген, а лишь рекомбинантные белковые молекулы березы и яблока. Это снижает риски аллергической реакции на препарат.

Прививка делается пятикратно – препарат вводят под кожу раз в месяц с декабря по апрель, чтобы к маю, когда березы начнут пылить, сформировался иммунный ответ. По данным исследований, нужно сделать два курса. При выборе АСИТ-терапии препарат принимают также курсами, но в течение 3-5 лет.

В отличие от традиционных методов лечения аллергии, прививка не снимает симптомы, а меняет реакцию организма на аллерген. Однако у нее есть ограничения. Первое – это возраст. «Аллергарду» применяют только у совершеннолетних, так как исследований, которые показали бы безопасность у детей, не проводилось. Поэтому детям с 5 лет доступна только АСИТ-терапия.

При этом оба метода не дают 100% гарантии того, что симптомы исчезнут. В больших исследованиях прививки от аллергии на березу проявления полностью пропали только у четверти пациентов, у остальных – проявления снизились значительно, но не ушли вовсе.

В обоих случаях процедуры проводятся под наблюдением врачей. Стоимость избавления от аллергии достаточно велика. Так, курс «Аллергарды» в течение пяти месяцев в клиниках Екатеринбурга будет стоить порядка 45 тысяч рублей, также придется оплатить приемы аллерголога, под контролем которого будет делаться прививка. АСИТ-терапия тоже недешева – порядка 8-10 тысяч будет стоить начальный курс препарата, около 15 тысяч – повторный. Цены также не включают приемы врачей.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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