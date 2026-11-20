Фонд святой Екатерины подарил Свердловскому областному госпиталю для ветеранов войн новый современный микроавтобус «Газель Некст» на 19 мест. Медучреждению давно нужен был собственный транспорт, чтобы возить пациентов в Первоуральск в филиал «Снежинка».

«В юбилейный год госпиталь получил замечательные подарки – сначала микроавтобус от министерства здравоохранения Свердловской области, а теперь от Фонда святой Екатерины. Наш автопарк давно нуждался в обновлении, и теперь благодаря новой технике создан необходимый запас прочности. Мы очень благодарны фонду, для нас иметь надежный транспорт жизненно важно, теперь наши любимые пациенты будут с комфортом добираться до места своего лечения», – поблагодарила Фонд святой Екатерины начальник госпиталя Валентина Ямпольская.

«Фонд святой Екатерины принял решение поддержать высокопрофессиональных специалистов госпиталя для ветеранов войн в юбилейный год. Автопарк клиники давно нуждался в таком автомобиле, и этот подарок стал одним из этапов реализации программы по поддержке медицинской сферы Екатеринбурга и Свердловской области», – прокомментировала передачу нового автобуса заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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