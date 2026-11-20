В Свердловской области практически ежедневно фиксируются факты обмана граждан телефонными мошенниками. В 90% случаях аферисты звонят жертвам от имени ФСБ, полиции, Росфинмониторинга, прокуратуры и банков. В 2026 году свердловчане отдали преступникам 3 миллиарда 284 миллиона рублей, что на 9,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Только на этой неделе от мошенников пострадали три жителя Екатеринбурга разного возраста. 14-летняя школьница передала «бегунку» 1 миллион рублей и 4 тысячи долларов из родительских сбережений. Девочке позвонил незнакомец, представившийся работником школы, и попросил ее продиктовать код из СМС для регистрации в электронном дневнике. Как только она выполнила эту просьбу, в мессенджере с ней связался липовый оперативник ФСБ, сообщил о взломе «Госуслуг» и начал запугивать тем, что деньги родителей кто-то пытается перевести на нужды ВСУ. Чтобы спасти отца от обвинения в госизмене, девочке приказали собрать все имевшиеся в доме наличные деньги и передать посреднику.

По похожей схеме мошенники обманули 76-летнего екатеринбуржца. Его принудили скачать приложение для видеозвонков, где происходило общение с «ФСБ», в итоге запуганный пенсионер передал курьеру 9,6 миллиона рублей. Еще одной жертвой стала 19-летняя студентка УрФУ. Она отдала мошенникам 6 миллионов рублей из семейной копилки, которая хранилась в родительской спальне. Девушке позвонили якобы из цветочного магазина, сообщив о доставке цветов. Чтобы получить букет, ее попросили назвать код из СМС. Далее ее начали «обрабатывать» лжесиловики.

«Напоминаем, что сотрудники настоящих спецслужб не общаются с гражданами через мессенджеры, не привлекают их дистанционно к оперативным мероприятиям, осмотрам и другим следственным действиям. Предложение выполнить «секретное задание», перевести деньги на «безопасные счета», а также угрозы за отказ исполнить подобные требования от человека, представляющегося сотрудником любого правоохранительного ведомства, – это явные признаки мошенничества. А фотография человека в форме или изображение удостоверения, отправленные в переписке, не подтверждают личность собеседника и его принадлежность к органам безопасности и правопорядка», – предупредили в пресс-службе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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