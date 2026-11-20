В микрорайонах Уралмаш, Эльмаш, Пионерский, Сортировка и в части домов центра Екатеринбурга и Юго-Запада временно ограничат подачу горячей воды. Отключения продлятся с 00:00 23 ноября до 12:00 27 ноября, в этот период будут проводиться ремонтные работы на Среднеуральской ГРЭС.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, отключение горячей воды связано с аварийно-восстановительными работами на водоводе диаметром 1200 миллиметров, который обеспечивает подачу холодной воды на Среднеуральскую ГРЭС. «Работы необходимы для повышения надежности теплоснабжения и бесперебойной работы инженерных сетей. Их проведение неотложно, поскольку устойчивые отрицательные температуры наружного воздуха еще не установились. Специалисты МУП «Водоканал» будут восстанавливать водовод в круглосуточном режиме», – пояснили в городской администрации

Отопление в домах продолжится в штатном режиме. «Чтобы сократить число жителей, которых затронет ограничение горячего водоснабжения, МУП «Водоканал» максимально увеличит подачу холодной воды на тепловые источники Екатеринбурга. После завершения ремонтных работ подачу горячей воды восстановят», – уточнили в мэрии.

Если у жителей возникнут вопросы по работе систем горячего водоснабжения и отопления, им следует в первую очередь обращаться в управляющую организацию или ТСЖ. Дополнительную информацию можно получить в городской Единой дежурно-диспетчерской службе по телефонам 304-12-05 и 304-12-08, а также с помощью сервиса «Тепловая справочная служба».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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