В Свердловской области постепенно холодает, местами уже лег снег, а на некоторых горнолыжных комплексах запустили снежные пушки для подготовки склонов. Однако любителей зимнего отдыха все больше беспокоят завышенные цены на катание на лыжах и сноуборде. «Новый День» посчитал и сравнил, во сколько обойдется двухчасовой отдых на ГЛК региона для «чайников» и опытных райдеров.

«Уктус»

Тем, кто впервые встает на лыжи или сноуборд, лучше начать с индивидуального занятия с инструктором: часовой урок стоит 3500 рублей в будни и 3700 в выходные. К этому нужно добавить расходы на экипировку. Прокат комплекта – лыж или сноуборда с ботинками – обойдется в 1600 рублей на весь день в будни или в 1550 рублей за час в выходные. Дополнительно понадобятся шлем и маска: каждый из них стоит по 500 рублей (в будни на целый день, а в выходные – за час). В будние дни на учебный малый склон можно взять двухчасовой абонемент за 1500 рублей. В выходные он не действует, поэтому придется платить за каждый подъем по 230 рублей – за два часа новичок успевает сделать около семи спусков. Кроме того, всем, кто приехал впервые, нужно купить единую карту гостя «ЗОЖ», которая работает как ски-пасс и кошелек для оплаты услуг комплекса.

В итоге двухчасовой отдых обойдется примерно в 8 тысяч рублей в будни и почти в 11 тысяч рублей в выходные. Тем, у кого уже есть своя карта и кто не планирует брать тренера, но берет в прокат снаряжение, два часа катания будут стоить 4100 рублей в будни и 6700 рублей в выходные. Если же приехать со своей экипировкой, отдых обойдется от 1500 рублей в будни и от 1610 рублей в выходные – финальная сумма будет выше, если выбрать другие трассы и кататься дольше.

«Гора Волчиха»

Ски-пасс обойдется в 150 рублей, а тариф на подъемник – в 2 тысячи рублей. Прокат одного элемента снаряжения – лыж, сноуборда или ботинок – на два часа стоит 1500 рублей, а полный комплект (лыжи или сноуборд с ботинками) – 2 тысячи рублей. Дополнительно можно арендовать палки, шлем или маску по 300 рублей в час за каждый предмет, а 50-минутное занятие с инструктором обойдется в 2 тысячи рублей.

В результате двухчасовой отдых для новичка, которому нужны и тренер, и аренда снаряжения, будет стоить 5250 рублей как в будни, так и в выходные. Тем, кто уже умеет кататься и не берет инструктора, два часа обойдутся в 3250 рублей, а при наличии собственной экипировки – в 2150 рублей.

«Гора Лиственная»

Вход на территорию горнолыжного комплекса стоит 100 рублей. Если отдыхающие планируют сделать от одного до девяти подъемов, каждый из них обойдется в 200 рублей – соответственно, семь подъемов будут стоить 1400 рублей. Прокат комплекта снаряжения (лыжи, ботинки и палки или сноуборд с ботинками) в будни обойдется в 1000 рублей на весь день, а в выходные – в 1000 рублей за час. Аренда шлема и очков стоит 300 и 150 рублей соответственно: в будние дни плата берется за целый день, а в выходные – за час. Индивидуальное занятие с инструктором будет стоить 3 тысячи рублей за час.

Таким образом, двухчасовой отдых для тех, которому нужны и тренер, и аренда полного комплекта экипировки, обойдется в 5950 рублей в будни и в 7400 рублей в выходные. Цена для тех, кто уже умеет кататься и не берет инструктора – 2950 рублей в будни и 4400 рублей в выходные, а при наличии собственного снаряжения – 1500 рублей.

«Гора Ежовая»

На «Ежовой» подъемы продаются только пакетами по 10, 20 или 30 раз. Минимальный пакет на 10 подъемов с понедельника по четверг стоит 1200 рублей, а с пятницы по воскресенье и в праздничные дни – 1850 рублей. Прокат горнолыжного комплекта обойдется в 700 рублей, а шлем и маска – по 145 рублей за каждый: с понедельника по четверг эти цены действуют на весь день, а с пятницы по воскресенье плата берется за каждый час. Индивидуальное 50-минутное занятие с инструктором стоит 2800 рублей в будни и 3300 рублей в выходные. Кроме того, всем гостям, которые впервые будут отдыхать в ГЛК, понадобится единая карта «ЗОЖ» за 400 рублей.

В сумме два часа для новичка-горнолыжника, которому нужны тренер, карта и аренда полного комплекта экипировки, обойдется в 5390 рублей в будни и в 7530 рублей в выходные. Тем, у кого уже есть ски-пасс и кому не нужно обучение, два часа катания с прокатом снаряжения будут стоить 2190 рублей в будни и 3830 рублей в выходные, а с собственным инвентарем – 1200 и 1850 рублей соответственно.

«Гора Белая»

На ГЛК индивидуальное часовое занятие с инструктором обойдется в 2200 рублей за одного человека (эта цена действует вне периода зимних каникул). Разовый подъем на учебную трассу с понедельника по четверг стоит 100 рублей, а с пятницы по воскресенье – 130 рублей. Однако в комплексе действует выгодная система абонементов. Так, для новичков есть часовой тариф «Начинай-ка!» на учебный склон: с понедельника по четверг он стоит 300 рублей, а с пятницы по воскресенье – 400 рублей. Обычный двухчасовой абонемент, который дает доступ не только к учебной трассе, но и к другим склонам, обойдется в 1000 и 1100 рублей соответственно. Цена ски-пасса – 120 рублей. Прокат горнолыжного комплекта обойдется в 1100 рублей, а шлем и очки – по 450 рублей: с понедельника по четверг эта цена действует на весь день, а с пятницы по воскресенье и в праздники оплата становится почасовой.

Двухчасовой отдых с тренером, покупкой карты, арендой полной экипировки и абонементом «Начинай-ка!» обойдется в 4920 рублей в будни и в 7120 рублей в выходные. Тем, у кого уже есть ски-пасс и кому не нужно обучение, двухчасовой абонемент и прокат снаряжения будут стоить 3120 рублей в будни и 5220 рублей в выходные, а со своим инвентарем – 1120 и 1220 рублей соответственно.

«Пильная Парк»

На «Пильной» ски-пасс обойдется в 350 рублей. Один подъем стоит 230 рублей, соответственно, цена семи спусков за два часа – 1610 рублей. Индивидуальное 50-минутное занятие с инструктором – 2500 рублей в будни и в 3000 рублей в выходные и праздники, при этом для учеников в комплексе действует специальный тариф на подъемники – 1000 рублей за час. Прокат горнолыжного комплекта в будни стоит 1500 рублей за весь день, а шлем и маска – по 400 рублей. В выходные оплата становится почасовой: 1450 рублей за комплект и по 400 рублей за шлем и маску в час.

Два часа с тренером, картой и прокатом обойдутся в 6760 рублей в будни и в 9460 рублей в выходные. Тем, у кого уже есть ски-пасс и кому не нужно обучение, два часа катания с прокатом снаряжения будут стоить 3900 рублей в будни и 6110 рублей в выходные, а со своим инвентарем – 1610 рублей.

Отметим, что актуальные цены на сезон 2026/2027 пока опубликовали только «Уктус», «Гора Белая» и «Пильная Парк». На официальных сайтах остальных комплексов размещены тарифы прошлого сезона – с началом нового они могут вырасти на 10-15%. Следить за обновлением прайсов в «Волчихе», «Лиственной» и на «Ежовой» можно на сайтах этих ГЛК.

Кроме того, можно выбрать тарифы на три часа и дольше, а также дополнительно арендовать горнолыжный костюм, палки или защиту. При планировании бюджета стоит также учесть расходы на парковку и камеру хранения.

Екатеринбург, Дарья Деменева

© 2026, РИА «Новый День»

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