Сегодня православные отмечают день архангела Михаила, предводителя божественного войска. Верующие с Урала по традиции в этот день собираются в старинном селе Новоипатово, где силами местных жителей и при поддержке Фонда святой Екатерины из руин был поднят старинный Михайловский храм.

Утром здесь состоялось праздничное богослужение, которое возглавил епископ Нижнетагильский и Невьянский Мелитон. Вместе с ним в храм приехали звезды российского спорта Иван Штырков и Михаил Рагозин, руководитель волонтерского центра РМК Владислав Овчинников, спортсмены Академии единоборств РМК.

«Архангел Михаил не только для России, но и для всей православной церкви очень яркая фигура, пример того, как мы должны верить, пример того, как мы должны ревновать о нашей вере, как мы должны служить нашему Небесному Отечеству. Ведь именно он противостал дьяволу, и этот момент напоминает нам о том, что мы живем в присутствии неба, в присутствии духовного мира. Ведь у каждого из нас есть ангел-хранитель и все воинство небесное», – сказал епископ Мелитон.

Фото: Фонд святой Екатерины

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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