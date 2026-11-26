В аэропорту Кольцово сообщили об «особенно сильном обледенении» самолетов из-за мощного снегопада. Циклон, обрушившийся на Урал сегодня утром, вызвал задержку рейсов в первой половине дня, сдвиги в расписании могут быть и сейчас.

«Для обеспечения безопасности полетов службы аэропорта проводят противообледенительную обработку каждого судна. Из-за обильного снега эту процедуру приходится проводить дольше обычного, чтобы полностью очистить воздушное судно от наледи. Увеличение времени обслуживания самолетов сказывается на расписании полетов.

Кроме того, аэропорт продолжает принимать рейсы, которые не смогли прибыть в свое время днем. В аэропорту сформирован запас необходимых материалов. Недостатка в специальных реагентах и техники нет», – сообщили в пресс-службе Кольцово.

Там поблагодарили пассажиров за понимание и попросили отслеживать изменения в расписании на онлайн-табло.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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