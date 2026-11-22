Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ об отставке главы минспорта региона Леонида Рапопорта. Чиновник занимал должность 17 лет, возглавив министерство еще при губернаторе Александре Мишарине. Документ есть в распоряжении редакции «Нового Дня».

Имя нового министра пока не названо, однако источники агентства указывают, что за пост развернулась борьба – министром спорта хотят стать сразу несколько человек, включая действующих функционеров минспорта и экс-спортсменов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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