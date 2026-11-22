Специалисты должны создать качественные условия для реабилитации 10-летнего мальчика, который был освобожден в селе Большие Брусяны Свердловской области после похищения. Такое мнение ТАСС высказала уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Татьяна Титова.

«Сейчас важно создать максимально эффективные условия для реабилитации ребенка после случившегося», – сказала собеседница агентства.

Вечером 21 ноября в селе Большие Брусяны Белоярского округа мужчина 10-летнего мальчика и удерживал его в заброшенном доме на улице Ленина. В результате штурма сотрудниками СОБР Росгвардии похититель ликвидирован, а ребенок спасен, угрозы его здоровью нет. Как позже уточнили в Росгвардии, похититель находился в федеральном розыске.

Возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего). На месте ЧП работают следователи и криминалисты. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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