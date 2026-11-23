Екатеринбург продолжает бить температурные рекорды. 22 ноября этого года стало самым теплым с 2008 года. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в своем телеграм-канале.

Температура в Екатеринбурге 22 ноября ночью составила -1,4 °C, днем +1,5°. При этом среднесуточная температура зафиксирована на уровне -0,2°, что выше нормы на 7,3 градуса.

Ранее синоптики обещали, что среднесуточная температура в ноябре будет выше нормы в среднем на 1 градус.

Напомним, октябрь в этом году тоже вышел за пределы нормы. Он выдался более теплым и влажным.

Екатеринбург, Арина Кокорина

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