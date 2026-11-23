В екатеринбургском аэропорту Кольцово в 08:22 ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов после объявления беспилотной опасности в Свердловской области. В результате более десяти рейсов задержали на 3-5 часов.

Утренние вылеты в Хургаду, Дубай, Нижний Новгород и Москву, которые должны были отправиться в 7-8 часов утра, сдвинули на время после 11:00. Также «Уральские авиалинии» перенесли свои рейсы в Минеральные Воды и Москву с 8:45 и 9:30 на 12:00.

Как уже писал «Новый День», в регионе 23 ноября с 08:10 действует режим беспилотной опасности. Власти просят население проявлять бдительность. Съемка работы ПВО и беспилотников запрещена.

Екатеринбург, Дарья Деменева

© 2026, РИА «Новый День»

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