Фонд святой Екатерины оказал помощь стационарам Областного клинического медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний – в медучреждения закупили 35 новых телевизоров. Это важное приобретение для пациентов, которые проходят длительное лечение, не имея возможности покинуть больницу. Покупки распределили между стационарами, в том числе ТВ установят в детских фтизиатрических отделениях, отделениях для взрослых пациентов, хирургических подразделениях, а также в медучреждениях Первоуральска, Полевского, Красноуфимска, Ирбита и Каменска-Уральского.

Фото: Фонд святой Екатерины Фото: Фонд святой Екатерины Фото: Фонд святой Екатерины Фото: Фонд святой Екатерины

«Мы искренне благодарны Фонду святой Екатерины за внимание к нашим пациентам. Такая поддержка помогает людям легче переносить длительное лечение и сохранять настрой на выздоровление», – отметила главный врач ОКМЦ Анжелика Подымова. Она подчеркнула, что лечение от туберкулеза может быть очень длительным и продолжаться многие месяцы, когда человек оказывается вдали от семьи и привычной жизни. Поэтому забота о психологическом комфорте пациентов – важная часть организации медицинской помощи. Меценаты из Фонда святой Екатерины традиционно помогают детям, людям с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями, пожилым людям, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В благотворительной организации подчеркнули, что пациенты с туберкулезом точно так же нуждаются в заботе, поддержке и человеческом участии.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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