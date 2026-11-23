Врачи Свердловской областной клинической больницы № 1 спасли 58-летнего жителя Ирбита от ампутации ног и инфаркта. Последние полгода мужчина страдал от сильных болей, из-за чего мог спать только сидя, а к медикам обратился лишь тогда, когда одна нога полностью отнялась и начала чернеть.

Обследование в СОКБ № 1 показало тяжелую ситуацию: из-за серьезного поражения коронарных артерий пациенту грозил инфаркт миокарда, а из-за критического нарушения кровообращения в ногах, где уже образовались трофические язвы, – ампутация. Как сообщили в региональном минздраве, проводить все операции за один раз было слишком опасно для ослабленного организма, поэтому врачи выбрали поэтапное лечение.

«Так как у пациента выявили крайне тяжелую степень поражения коронарных артерий, в связи с чем был очень высок риск инфаркта миокарда, сначала решили выполнить аортокоронарное шунтирование, затем в кратчайшие сроки провести операцию по восстановлению кровоснабжения нижних конечностей. Иначе драгоценное время могло быть упущено: при формировании влажной гангрены речи о возобновлении кровотока в конечности уже быть не может», – объяснил лечащий врач пациента, сердечно-сосудистый хирург СОКБ № 1 Алексей Гасников.

Лечение прошло успешно: в реанимации мужчина провел всего двое суток, а через две недели его уже выписали из больницы. Риска потери конечностей, как и угрозы инфаркта, больше нет, а язвы на стопах начали заживать. При выписке врачи настоятельно рекомендовали пациенту пересмотреть свой образ жизни и полностью отказаться от курения, которое в несколько раз ускоряет развитие опасных заболеваний сосудов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

© 2026, РИА «Новый День»

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