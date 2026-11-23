Главой минспорта Свердловской области временно стал замглавы ведомства Андрей Зяблицев, передает «Новый День». Распоряжение подписал губернатор региона Денис Паслер, оно вступает в силу сегодня, 23 ноября.

В минспорта Зяблицев трудится 16 лет, последние 10 лет – в статусе заместителя министра. По информации «Нового Дня», сам чиновник не претендует на постоянное кресло главы ведомства. «Его устраивает его нынешняя должность», – отметил собеседник агентства.

Отметим, Зяблицев пробудет в статусе врио министра до тех пор, пока не выберут нового главу минспорта и не утвердят его в заксобрании региона.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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