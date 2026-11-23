Свердловские спортсмены завоевали три медали – золото, серебро и бронзу – на первенстве мира по дзюдо среди юниоров до 21 года. Главный мировой турнир проходил в Ташкенте с 19 по 22 ноября и собрал более 570 дзюдоистов из 78 стран.

Все призеры представляли екатеринбургскую спортшколу олимпийского резерва по самбо и дзюдо. Победителем в личном зачете в весовой категории до 66 кг стал Абдуллах Парчиев. Еще две награды принесла Кира Сафонова: она взяла бронзу в индивидуальных соревнованиях среди девушек свыше 78 кг и помогла сборной выиграть серебро в командном турнире.

Всего в индивидуальных соревнованиях российская сборная завоевала 10 медалей: четыре золота, два серебра и четыре бронзы. Четыре золотые медали стали историческим рекордом для российской сборной на юниорских мировых первенствах – ранее максимумом россиян были три чемпионских титула, которые удавалось взять в 1998 году в Колумбии и в 2013-м в Словении, рассказали в ДИПе.

Фото: Федерация дзюдо России

Екатеринбург, Дарья Деменева

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