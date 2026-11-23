В Свердловской области наблюдается всплеск деятельности раздолжнителей – недобросовестных долговых консультантов, которые предлагают заемщикам платную помощь в погашении кредитов, но в итоге только увеличивают общий долг. Чтобы показать клиенту видимость работы, раздолжнители отправляют жалобы на микрофинансовые организации в Банк России. Так, за девять месяцев 2026 года в Уральское управление ЦБ поступило почти 900 таких жалоб, что на 77% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Жалобы, которые раздолжнители направляют в Центробанк, объединяют однотипные форма и содержание: требования пересмотреть структуру долга, проверить начисление процентов или провести реструктуризацию. Однако по результатам рассмотрения нарушения со стороны кредиторов, как правило, не подтверждаются. К таким посредникам чаще всего обращаются заемщики, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации. Им обещают полное списание долгов, сохранение имущества в процедуре банкротства, подталкивают к прекращению платежей. В реальности долг не исчезает, а растет за счет пеней, штрафов и процентов. В итоге люди, заплатив за несуществующую помощь, оказываются еще в более тяжелом положении.

«Жители Свердловской области сталкиваются с агрессивной рекламой «помощников», обещающих за вознаграждение быстро решить долговые проблемы. Важно понимать: законных способов просто списать кредит без последствий не существует, поэтому если кто-то гарантирует это, – мперед вами мошенник. Если с погашением кредита или займа возникли проблемы, заемщику важно не прекращать диалог с кредитором», – подчеркнул начальник Центра защиты прав потребителей Банка России в Екатеринбурге Сергей Кокоулин.

Центробанк рекомендовал кредиторам предлагать заемщикам, которым сложно обслуживать кредиты, возможные сценарии решения проблемы. Например, уменьшить начисленные неустойки, отсрочить выплату основного долга, процентов или их части.

«С начала 2026 года в России действуют строгие ограничения для рекламы услуг, связанных с банкротством физических лиц. Теперь запрещено гарантировать или обещать освобождение от долгов, призывать граждан прекратить выплаты по кредитам и займам, утверждать, что в стране создана специальная «государственная система» для легкого списания долгов без последствий. Также такая реклама обязана содержать предупреждение о том, что банкротство влечет негативные последствия, и рекомендацию предварительно обратиться к своему кредитору и в МФЦ. За несоблюдение этих требований предусмотрена административная ответственность. Территориальные органы антимонопольной службы усилили контроль за раздолжнителями», – сообщила начальник отдела контроля органов власти Свердловского УФАС России Екатерина Матакова.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2026, РИА «Новый День»

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