Мужчина искал родословные в архиве и наделал незаконных копий на 63 млн рублей

В Екатеринбурге Ленинский суд приговорил 69-летнего мужчину к двум годам ограничения свободы за незаконное копирование документов из Госархива Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры. Там пояснили, что суд признал уральца виновным в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере (по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ).

«С февраля 2016 года по март 2025 года Коновалов, являясь пользователем читального зала ГАСО, заказывал у сотрудников учреждения архивные дела, документы, печатные издания в электронном виде на компакт-дисках, полностью воспроизводящих текст бумажных документов, находящихся на архивном хранении. Получив ранее заказанные документы на компакт-дисках, осужденный путем обмана копировал их на принадлежащий ему ноутбук на безвозмездной основе, не имея на это законного права. Своими действиями он причинил ГАСО имущественный ущерб на сумму свыше 63 млн рублей», – сообщили в надзорном ведомстве.

По информации «Нового Дня», мужчина занимался поиском родословных и составлял генеалогические древа на заказ.

На суде мужчина вину не признал. Отметим, что помимо ограничения свободы по приговору суда мужчина должен возместить ущерб госархиву – и выплатить все 63 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube