Роспотребнадзор порекомендовал российским школам перевести всех учеников на пятидневную учебную неделю, если позволяет вместимость зданий. Окончательное решение о переходе на такой график каждое учебное заведение будет принимать самостоятельно.

«При соответствии количества обучающихся проектной вместимости зданий образовательной организации для всех обучающихся рекомендуется пятидневный недельный учебный режим», – цитирует РИА «Новости» документ ведомства.

Кроме того, «для профилактики переутомления» санитарные врачи рекомендовали равномерно распределять учебную нагрузку в течение года и рассчитать каникулы так, чтобы их было не менее трех продолжительностью как минимум семь дней. В качестве идеального примера в ведомстве назвали график, при котором каждые пять-шесть недель занятий сменяются неделей отдыха.

Екатеринбург, Дарья Деменева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube