В Нижнем Тагиле арендаторы разгромили коттедж во время вечеринки в стиле «Проект Х»

Ленинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрит гражданское дело о возмещении ущерба владельцу трехэтажного коттеджа на улице Заречной. Истец утверждает, что сдал дом на сутки, а арендатор устроил в нем разрушительную вечеринку.

Инцидент произошел в конце ноября 2025 года. В ту ночь соседи жаловались на громкую музыку, крики и звуки, похожие на выстрелы. Утром при осмотре владелец обнаружил поврежденную мебель, испорченные стены и дверь, загрязненные банкетный зал, сауну и бассейн. Арендатор, по словам истца, не отрицал, что вечеринка была спланирована в формате «Проект Х: разгроми коттедж» по мотивам одноименного фильма. Клиенты снимали все на телефоны ради экстремального контента. Истец также утверждает, что во время вечеринки гости использовали травматическое оружие и устраивали драки.

Добровольно возмещать ущерб арендатор отказался – залог в 10 тысяч рублей разрушения не покрыл. Согласно проведенной экспертизе, ущерб превысил 211 тысяч рублей. С учетом штрафов, предусмотренных договором за нарушение тишины, использование оружия и драки, общая сумма исковых требований превышает 320 тысяч рублей. Судебное разбирательство назначено на 16 декабря.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube