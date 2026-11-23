За десять месяцев 2026 года в Свердловской области по расследованиям уголовных дел свердловская полиция изъяла 904 килограмма запрещенных веществ. К ним относятся наркотики, психотропные средства и их аналоги, а также сильнодействующие вещества. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Отмечается, что за январь-октябрь количество преступлений на Среднем Урале сократилось на 12,2%, в том числе тяжких и особо тяжких – на 22%. При этом количество уголовно наказуемых деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения сократилось на 12,9%, в наркотическом угаре – на 37%. Также снизилась преступность среди ранее судимых – на 20,5%. Количество преступлений, совершенных подростками, упало на 23,7%. Иностранные граждане в 2026 году совершили на 46% правонарушений меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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