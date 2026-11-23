Устойчивая отрицательная температура воздуха установится в Екатеринбурге с 27 ноября. По прогнозу синоптиков, в пятницу днем будет -4 °C, а ночью ударят ощутимые заморозки до -7°. В выходные пойдет снег, который уже, с большой долей вероятности, не растает.

Следующая неделя в уральской столице станет по-настоящему зимней. По ночам будет холодать до -11°, днем температура воздуха не превысит -7°. Согласно данным сервиса «Гисметео», с 30 ноября по 4 декабря в Екатеринбурге ожидаются снегопады.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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