В Свердловской области вырос интерес к горнолыжному спорту: за месяц до начала сезона посещаемость сайтов российских курортов увеличилась на 28%. По данным аналитиков «Мегафона», чаще всего ГЛК интересовались екатеринбуржцы в возрасте от 35 до 44 лет – на них приходилось 44% всего трафика. Следом шли жители 45-54 лет (25%) и молодежь 25-34 лет (17%). Самыми популярными среди курортов стали комплексы Краснодарского края («Красная Поляна», «Газпром Поляна» и «Роза Хутор»), а также «Охта Парк» в Ленобласти и «Архыз» в Карачаево-Черкесии. В рейтинг также вошли «Игора», «Эльбрус» и «Большой Вудъявр».

Параллельно с этим уральцы начали активно закупаться снаряжением – в октябре продажи товаров для зимнего отдыха выросли на 25% по сравнению с прошлым годом. По информации аналитиков «Авито», 73% всех покупок приходится на вторичный рынок (ресейл), так как это позволяет серьезно сэкономить. Так, беговые лыжи стали покупать на 10% чаще: новые стоили в среднем 21 тысячу рублей, а с рук – 8 тысяч. Спрос на сноуборды также вырос на 10% (38 тысяч за новый и 17 тысяч за б/у), а на горные лыжи – на 3% (43 тысячи против 16 тысяч рублей на ресейле). Ботинки и крепления брали на 22% активнее, отдавая 14 тысяч рублей за новые или 6 тысяч за б/у.

Заметно подскочил спрос и на одежду: защиту стали покупать на 38% чаще (9 тысяч за новую и 4 тысячи рублей «с рук»), а продажи курток, штанов и комбинезонов выросли сразу на 43%. Больше всего за год вырос интерес к аксессуарам – их стали брать на 53% активнее. Половину всех продаж в этом сегменте (51%) заняли чехлы для лыж и сноубордов, еще 7% пришлось на рюкзаки и 4% – на специальные сумки.

Екатеринбург, Дарья Деменева

© 2026, РИА «Новый День»

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