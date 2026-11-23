В Техническом университете УГМК завершилось заселение студентов в новый жилой корпус. Комфортные квартиры предоставили отличникам и наиболее активным студентам, а также семейным парам.



Первое общежитие Технического университета УГМК работает с 2017 года. Однако за это время университет расширил перечень образовательных направлений, и число студентов выросло. В связи с этим было принято решение увеличить жилой фонд и создать дополнительные условия для проживания учащихся.



При этом новое жилье отличается от привычного формата студенческого общежития. Квартиры полностью меблированы и готовы к заселению. В них предусмотрены все необходимые условия для повседневной жизни: собственная кухня, санузел, душ, стиральная машина, а также зоны для учебы и отдыха.





Новый корпус находится рядом со старым зданием, а оба объекта расположены недалеко от учебного корпуса университета. Поэтому после переезда студентам не приходится менять привычный маршрут: до места учебы по-прежнему можно добраться пешком за несколько минут.



Для студентов, которые учатся по целевому направлению, проживание в общежитии бесплатное.



«Открытие нового общежития – это важный шаг в развитии инфраструктуры Технического университета УГМК. Для нас важно не только обеспечить студентов комфортными условиями проживания, но и создать среду, в которой они смогут полноценно учиться, развиваться и участвовать в жизни университета. Проживание в отдельной квартире – это не только комфорт, но и еще один шаг к самостоятельности и ответственности. Мы рассчитываем, что новые условия станут для них дополнительной поддержкой в учебе и подготовят к самостоятельной взрослой жизни», – отметили в пресс-службе университета.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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