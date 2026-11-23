Во вторник вечером, 24 ноября, уральцы смогут полюбоваться первым из трех ближайших суперлуний – Бобровой Луной. Естественный спутник Земли находится в перигее, то есть в ближайшей к нашей планете точке. От этого лунный диск в небе будет примерно на 6,5% больше и на 13% ярче. Особенно большой Луна будет казаться во время своего восхода из-за оптической иллюзии – в это время она может приобретать золотистый или оранжевый оттенок.

Астрономическое полнолуние произойдет 24 ноября в 19:53 по уральскому времени. Это точный момент, когда Луна находится в противоположном от Солнца направлении относительно Земли. В тот же вечер рядом с Луной можно будет увидеть звездное скопление Плеяды – эта пара будет видна на протяжении всей ночи.

Название «Бобровая луна» происходит из традиций североамериканских индейских племен. В тех широтах в ноябре бобры готовятся к зиме – запасаются едой и обрастают густым мехом. В это время на них охотились индейцы для добычи теплых шкурок. Следующее суперлуние наступит уже 24 декабря 2026 года, а еще одно произойдет 22 января 2027 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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