Свердловская Госавтоинспекция подвела итоги рейда в минувшие выходные. По итогам тотальных проверок на трассах и местных дорогах от управления были отстранены 273 водителя. Из них 102 сели за руль пьяными (были и повторные случаи), либо отказались от медосвидетельствования. Остальные нарушители ездили без прав.

Так, вечером 21 ноября в Горном Щите инспекторы в первый же час работы поймали двух нарушителей у пивного магазина. Полицейские остановили автомобиль «Тойота» – у водителя были явные признаки опьянения. Но 38-летний мужчина всеми силами пытался затянуть проверку и устроил целый спектакль: просился в туалет, покурить и уверял, что вообще ехал как пассажир. В итоге дуть в алкотестер он отказался, и на него оформили протокол по по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Теперь мужчине грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав.

Вторым задержанным оказался 45-летний водитель. Ранее он был лишен прав, но все равно сел за руль, чтобы забрать супругу из гостей. Водителя привлекли по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ, суд назначил ему 7 суток ареста.

В Краснотурьинске наряд ДПС обратил внимание на «Ладу Ниву», резко выехавшую с территории частных гаражей. 43-летний водитель честно признался, что выпивал в гараже и поехал домой. Алкотестер показал 0,546 мг/л, на пьяного мужчину составили протокол. В Белоярском округе на трассе ночью инспекторы остановили ВАЗ-2107 – за рулем оказался 16-летний подросток, которому также грозит административная статья. В деревне Курманка Заречного округа сотрудники ГАИ поймали очень пьяного 25-летнего водителя «Шевроле Ланос» – алкотестер показал 0,890 мг/л.

В Госавтоинспекции уточнили, что все автомобили нарушителей отправлены на спецстоянки. Административные дела направлены в суды.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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