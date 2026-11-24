Директор предприятия остался без зарплаты за то, что не хотел платить налоги

Академический районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Дмитрия Ухова.

Как сообщает Свердловская областная прокуратура, мужчина был директором ООО «Агростройкомплекс». С января по апрель 2025 года обвиняемый, зная об имеющейся недоимке по налогам, сборам и страховым взносам, скрыл денежные средства организации в общей сумме более чем на 17 млн рублей. Руководитель вел расчеты через счета третьего лица.

Его признали виновным по статье «Сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере». Он вину не признал.

Суд назначил Дмитрию Ухову наказание в виде штрафа в размере заработной платы за 1 год 7 месяцев на сумму свыше 3,3 млн рублей. Задолженность по налогам мужчина уже погасил.

Екатеринбург, Арина Кокорина

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