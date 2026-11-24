На стройке при обрушении котлована погиб человек. Возбуждено уголовное дело

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за смерти рабочего, которого завалило землей в котловане. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области.

Днем 23 ноября на стройке на улице Восточной обрушился откос котлована, в котором находился 55-летний рабочий. Он скончался на месте происшествия от полученных травм.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». На данный момент уточняются все обстоятельства случившегося.

Екатеринбург, Арина Кокорина

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