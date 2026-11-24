В Екатеринбурге после нескольких случаев ОКИ у детей закрыли частный садик

В Екатеринбурге после нескольких случаев острой кишечной инфекции санитарные врачи закрыли частный детский сад на Тащищева.

Как уточнили в Следственном комитете по Свердловской области, проверка учреждения ДОУ началась после сообщений в социальных сетях о том, что дети почувствовали ухудшение самочувствия и обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции.

Присмотр и уход за детьми в частном садике осуществляет ООО «Руд-Ек», а организатором питания выступает ООО «Метрика».

Следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube