Начальник ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев ушел в отставку. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ведомства, Теряев прослужил в системе МЧС 40 лет и вышел на пенсию.

В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония проводов: для Теряева прозвучал последний сигнал тревоги – символическое завершение многолетнего служебного пути.

Кроме того, по традиции пожарной охраны состоялась церемония смывания гари и копоти. «Под струями воды генерал Теряев смыл символические следы более чем 40-летней службы. Этот обряд означает окончание активного боевого пути и переход в почетный статус ветерана пожарной охраны – хранителя традиций и наставника для молодых поколений», – сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В завершение Виктор Теряев поблагодарил личный состав и ветеранов за совместную службу, пожелал коллегам успехов и напомнил о важности сохранения чести мундира.

Особенно трогательным моментом стало прощание со знаменем Главного управления. Перед строем личного состава Виктор Владимирович отдал дань уважения символу службы, которой посвятил более 40 лет своей жизни.

«Моя служба заканчивается, но жизнь продолжается. И я не прощаюсь с вами – я остаюсь в строю ветеранов. Я всегда буду с интересом следить за вашими успехами и радоваться вашим победам. Если понадобится мой опыт или просто дружеский совет – я всегда рядом. Желаю вам и вашим близким мира и добра. Берегите себя и своих подчиненных. Служу Отечеству! Спасибо за службу!» – завершил свое выступление Виктор Теряев.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube