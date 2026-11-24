На Урал пришла с некоторым запозданием ноябрьская слякоть – в Екатеринбурге сегодня мокрый снег с дождем, и такая погода продержится до конца рабочей недели. Затем начнется похолодание.

Такая погода диктует уральцам, что носить. «Если грязь есть, наверно, не надо ходить в белой обуви! Ходите в темной! Это наш город. Никто грязь в город не принес, мы ее принесли сами», – говорил пару лет назад теперь уже бывший вице-мэр Алексей Бубнов.

Однако эксперты моды считают иначе. Как рассказала «Новому Дню» стилист Марина Жукова, сейчас в магазинах представлено большое количество одежды из кожи и искусственной кожи, которая легко переносит грязь.

«У людей старшего поколения кожзам вызывает неприятные ассоциации, действительно, еще лет 20 назад искусственная кожа была довольно грубой, низкого качества, но сейчас это совсем другая ткань – она довольно износостойкая, эластичная, а главное, ноская и легкая в уходе. Поэтому вы смело даже в нашу уральскую слякоть можете надевать белые брюки из кожзама – и просто протирать штанины влажной салфеткой, приходя с улицы, если на них попали брызги», – посоветовала стилист.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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