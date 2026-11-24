В Екатеринбурге полиция фиксирует всплеск хищений с участием молодежи. Почти всегда в подобных ситуациях несовершеннолетних или молодых людей вовлекают в мошеннические схемы, рассказали в управлении МВД уральской столицы. Только на прошлой неделе произошло два вопиющих случая.

«В первом 25-летняя воспитательница детского сада из Красноярска под влиянием мошенников прилетела в Екатеринбург, чтобы предоставить «сотрудникам спецслужб» доступ в квартиру ее родителей. Девушка была уверена, что участвует в обыске, организованном с целью «декларации денежных средств». На время «следственных мероприятий» она увела отца и мать погулять в парк, а ключи от их жилища оставила под колесом припаркованной во дворе машины. После прогулки родственники обнаружили вскрытый сейф, из которого пропало более 800 тысяч рублей. В настоящее время полицейские устанавливают «бегунка», который стал непосредственным исполнителем данного преступления», – рассказали в пресс-службе полиции города.

«Другая жертва обмана – 19-летняя студентка МГТУ имени Баумана – была вызвана злоумышленниками из Москвы в Екатеринбург к родителям. Девушка действовала по аналогичной схеме: увела мать на прогулку, оставив ключи от квартиры возле калитки на входе во двор. Там их подобрала студентка одного из местных вузов. По указанию «кураторов из спецслужб» она зашла в квартиру и забрала имеющиеся там деньги в сумме более 4 млн рублей. В данном случае оперативникам удалось задержать подозреваемую, однако деньги она успела перевести», – отметили полицейские.

Как удалось установить, в обоих случаях девушек обманули по одной и той же схеме: сначала им звонили неизвестные, представлявшиеся либо сотрудниками службы доставки цветов, либо работниками домофонной компании. Затем они просили назвать код из СМС для подтверждения заказа или очереди, а после – начали запугивать жертв якобы от лица госорганов, грозить уголовной ответственностью за перевод денег недружественным государствам и требовать выполнять их указания.

По фактам обоих хищений возбуждены и расследуются уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«В связи с участившимися случаями мошенничеств с участием молодежи и несовершеннолетних полицейские Екатеринбурга вынуждены были вновь организовать массовые профилактические беседы в образовательных учреждениях, – отметили в пресс-службе городской полиции. – Правоохранители вновь призывают жителей города провести разъяснительные беседы со своими детьми и предупредить о недопустимости выполнения указаний неизвестных по телефону, кем бы они ни представлялись и чем бы ни угрожали. В любом случае необходимо незамедлительно сообщать о подобных звонках близким и в правоохранительные органы».

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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