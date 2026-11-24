В Екатеринбурге полицейские расследуют дело о мошенничестве, у супружеской пары похитили 800 тысяч рублей, причем преступникам помогала дочь потерпевших. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, 25-летняя воспитательница детского сада из Красноярска под влиянием мошенников прилетела на Урал. Ее убедили в том, что она должна предоставить «сотрудникам спецслужб» доступ в квартиру ее родителей.

История началась с того, что девушке позвонили якобы из службы доставки цветов, попросив назвать код подтверждения из СМС. Когда она продиктовала цифры, ей стали поступать угрозы об уголовном преследовании. Воспитательницу запугивали, что она перевела деньги в недружественное государство и пойдет под суд за финансирование террористов. После к схеме подключились лжесиловики, которые промыли молодой женщине мозги. «Девушка была уверена, что участвует в обыске, организованном с целью «декларации денежных средств». На время «следственных мероприятий» она увела отца и мать погулять в парк, а ключи от их квартиры оставила под колесом припаркованной во дворе машины», – рассказали в полиции.

Вернувшись, родители обнаружили вскрытый сейф, из которого пропало более 800 тысяч рублей. «В настоящее время полицейские устанавливают «бегунка», который стал непосредственным исполнителем данного преступления», – рассказали в полиции города.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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