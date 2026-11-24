В Екатеринбурге полиция расследует дело о мошенничестве в особо крупном размере. У жительницы Эльмаша было похищено 4 млн рублей, причем украсть их помогла ее собственная дочь, уверенная, что она помогает силовикам.

19-летняя студентка московского МГТУ имени Баумана попалась на удочку злоумышленников после звонка якобы из домофонной компании. Ее попросили назвать код из СМС, ничего не подозревающая девушка сделала это, а после ей стали угрожать, что она профинансировала недружественное государство, и теперь ей грозит срок. Затем к «обработке» студентки подключились лжесиловики, которые курировали девушку, чтобы она помогла им обокрасть собственных родителей.

«Девушка была вызвана злоумышленниками из Москвы в Екатеринбург к родителям. Она увела мать на прогулку, оставив ключи от квартиры возле калитки на входе во двор. Там их подобрала уже другая студентка – одного из местных вузов. По указанию «кураторов из спецслужб» она зашла в квартиру и забрала имеющиеся там деньги в сумме более 4 млн рублей. Оперативникам удалось задержать подозреваемую, однако деньги она успела перевести», – отметили полицейские.

Расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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