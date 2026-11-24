Екатеринбургская дума проголосовала за поправки, вносимые в муниципальные Правила благоустройства, об организации парковок для кикшеринговых самокатов. В документе закреплено понятие «средство индивидуальной мобильности», к которым относятся и частные электросамокаты, и гироскутеры и моноколеса. Новые правила устанавливают требования к местам размещения СИМ, а также ответственность для кикшеринговых операторов по их соблюдению.

Принятию документу предшествовало бурное обсуждение в комиссии по городскому хозяйству ЕГД. Как ранее писал «Новый День», депутаты назвали правки «сырыми» и непродуманными. И.о. директора департамента транспорта Николай Вахлов пояснял, что администрация будет принимать дополнительные правовые акты для регулирования использования электросамокатов в городе. Так, мэрия Екатеринбурга намерена добиться введения штрафов за нарушения – как для самокатчиков, так и для кикшеринговых компаний – но для этого свердловское заксобрание должно внести соответствующие поправки в 52-ОЗ (областной КоАП).

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2026, РИА «Новый День»

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