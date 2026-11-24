На профилактику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний дополнительно направят 158 миллионов рублей

Правительство РФ и Свердловская область дополнительно направят 158 млн рублей на лечение сердечно-сосудистых заболеваний уральцев. Об этом сообщили в ДИПе.

23 ноября председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 11 субъектам РФ более 600 млн рублей на борьбу с заболеваниями. Средства поступят и в Свердловская область.

Из федерального бюджета Средний Урал получит 136,3 млн рублей. Еще почти 22,2 млн выделят из региональной казны. Таким образом, сумма поддержки превысит 158 млн рублей. По словам губернатора Свердловской области Дениса Паслера, эти средства позволят обеспечить бесплатными препаратами дополнительно более 15 тысяч пациентов.

Как уже писал «Новый День» ранее, на лечение сердечно-сосудистых заболеваний уже выделено дополнительно более 212 млн рублей. Общий объем финансирования программы на Среднем Урале превысит 693 миллиона рублей в 2026 году. На данный момент запас препаратов сформирован на 4 месяца.

Екатеринбург, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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