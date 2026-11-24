ЕВРАЗ выступил партнером проекта «ПРОФТРЕКЕР», направленного на раннюю профориентацию молодежи Свердловской области. При поддержке компании проведена серия профориентационных игр «Создай предприятие», участие в которых приняли более 800 школьников из Верхней и Нижней Туры, Кушвы, Полевского, Новоуральска, Кировграда, Первоуральска, Березовского и поселка Баранчинский.

Занятия проводились в практико-ориентированном формате. Участники формировали команды, выбирали отрасль для будущего предприятия, подбирали специалистов под конкретные задачи, распределяли роли и защищали свои проекты перед экспертами. В ходе игры ребята познакомились с инженерными и рабочими профессиями и выполняли задания, связанные с реальными производственными процессами.

ЕВРАЗ дополнил игру знакомством с образовательными программами компании, востребованными специальностями и карьерными маршрутами – от школы до предприятия. Участники узнали, куда можно поступать после 9-го и 11-го классов, какие возможности дают профильные колледжи и вузы, Академия карьеры ЕВРАЗа и как в дальнейшем связать учебу с работой на современном производстве.

«Наша стратегия развития кадрового потенциала не ограничивается территориями присутствия. Мы целенаправленно выходим в небольшие города, где есть ребята, которым интересна инженерия, но не хватает информации о профессиях и перспективах. ЕВРАЗ построил собственную систему ранней профориентации, и мы готовы делиться этим опытом, чтобы у каждого ребенка были равные возможности для построения карьеры в металлургии», – отметила заместитель директора по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Юлия Ефименко.

Нижний Тагил, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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