Власти отвергают предположения о дефиците куриных яиц из-за вспышки птичьего гриппа на фабрике «Свердловская». В правительстве региона сообщили, что отгрузка продукции с других агропредприятий идет в постоянном режиме.

«Специалисты регионального министерства АПК ежедневно отслеживают наличие яиц на полках магазинов в связи с приостановкой отгрузки продукции пицефабрики «Свердловская». Предприятие продолжает работу и осуществляет отгрузку продукции с других производственных площадок. Никаких предпосылок к дефициту нет. Торговые сети корректируют логистику поставки товаров», – заявили в департаменте информполитики региона.

Глава минАПК Свердловской области Анна Кузнецова заявила, что торговые сети увеличили объемы поставок товара других производителей. «Сейчас в магазинах представлен широкий ассортимент куриных яиц птицефабрик из Челябинской и Тюменской областей, Пермского края, Удмуртии и других регионов», – сказала она.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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