В Свердловской области в ближайшие несколько дней ожидаются неблагоприятные погодные условия. Как сообщили в Уралуправтодоре, автомобилистам стоит быть особенно внимательными и осторожными ближайшей ночью и утром в среду.

Так, 25 ноября в отдельных районах Свердловской области ожидается гололед, ночью и утром туман.

«Силами подрядных организаций на федеральных трассах ведется круглосуточное дежурство снегоуборочной техники. Будьте внимательны. Не препятствуйте работе дорожной техники. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим. При необходимости в оказании помощи можно позвонить по телефону: 8-800-200-63-06», – отметили в пресс-службе Уралуправтодора.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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