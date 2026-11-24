Директор департамента строительства Екатеринбурга Алексей Корюков рассказал, как реализуется проект крупной транспортной развязки на пересечении улицы Амундсена и Екатеринбургской кольцевой автодороги.

«Контракт заключен. Там сейчас ведется работа с сетевыми организациями по заключению договоров на компенсацию для выноса электросетей. Параллельно ведутся работы по определению объемов производства работ на следующий год, исходя из возможностей по финансированию и изъятию участков», – сообщил чиновник на заседании Екатеринбургской думы.

Напомним, тендер на строительство улицы Амундсена от проспекта Академика Сахарова до ЕКАД в июне 2026 года выиграла компания ГУДСР. Общая стоимость контракта – 1,68 миллиарда рублей. Работы рассчитаны на пять лет и должны завершиться до конца 2030 года. Новая развязка позволит снизить транспортную нагрузку на внутренние дороги Академического района и прилегающие к нему территории.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2026, РИА «Новый День»

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